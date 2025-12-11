Реклама

11:20, 11 декабря 2025Экономика

Автосервисы в России пожаловались на поддельные запчасти

ТАСС: С поддельными запчастями столкнулся каждый третий автосервис
Светлана Ходос

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году около трети всех российских автосервисов сталкивались с контрафактными запчастями. При этом, согласно исследованию Gruzdev Analyze и международной сети автосервисов Fit Service, которое приводит ТАСС, по сравнению с 2024 годом доля техцентров, закупивших подделки, снизилась на 5 процентов, до 32 процентов.

Чаще всего подделывают моторные масла и горюче-смазочные материалы — в уходящем году на проблему обратили внимание 48 процентов специалистов. Также внимание обращали на контрафактные фильтры (32 процента), детали подвески и рулевого управления (17 процентов).

«Использование поддельных технических жидкостей и компонентов ускоряет износ и приводит к выходу из строя ключевых узлов автомобиля, превращая плановое обслуживание в сложный ремонт. Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличение средних чеков в автосервисах», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что автомобилисты массово жалуются на срыв сроков ремонта машин из-за слишком долгих поставок запчастей.

