Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:11, 11 декабря 2025Бывший СССР

Бани и рестораны на Украине внесли в реестр критически важных предприятий

На Украине рестораны и бани внесли в реестр критически важных предприятий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

На Украине власти внесли сотни бань, ресторанов и рынков в реестр критически важных предприятий, освобожденных от отключений и оплаты электроэнергии. С таким заявлением выступил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью радио NV.

«В этом перечне более пяти тысяч разных предприятий. И среди этих пяти тысяч предприятий около трех тысяч было внесено непонятно почему. Наверное, местные власти имеют отношения с какими-то предпринимателями», — предположил он.

Это предприятия абсолютно не касающиеся критической инфраструктуры. По словам Омельченко, мало того, что они потребляют электрическую энергию, они еще и не платят, им разрешается не платить за электроэнергию.

В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны.

Несколькими днями ранее жители села в Киевской области заблокировали движение на дороге из-за отсутствия света в домах. По информации агентства, после этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов.

До этого экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил об угрозе полного блэкаута в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В российском регионе произошло возгорание на предприятии из-за БПЛА

    В Дании впервые назвали США «потенциальной угрозой безопасности»

    Бани и рестораны на Украине внесли в реестр критически важных предприятий

    Еще в двух столичных аэропортах ввели временные ограничения

    В Германии раскрыли новый план Зеленского

    «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

    Уличившим ребенка в мастурбации родителям подсказали способы реагирования

    Известная 44-летняя супермодель похвасталась фигурой в откровенном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok