Бани и рестораны на Украине внесли в реестр критически важных предприятий

На Украине рестораны и бани внесли в реестр критически важных предприятий

На Украине власти внесли сотни бань, ресторанов и рынков в реестр критически важных предприятий, освобожденных от отключений и оплаты электроэнергии. С таким заявлением выступил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью радио NV.

«В этом перечне более пяти тысяч разных предприятий. И среди этих пяти тысяч предприятий около трех тысяч было внесено непонятно почему. Наверное, местные власти имеют отношения с какими-то предпринимателями», — предположил он.

Это предприятия абсолютно не касающиеся критической инфраструктуры. По словам Омельченко, мало того, что они потребляют электрическую энергию, они еще и не платят, им разрешается не платить за электроэнергию.

В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны.

Несколькими днями ранее жители села в Киевской области заблокировали движение на дороге из-за отсутствия света в домах. По информации агентства, после этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов.

До этого экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил об угрозе полного блэкаута в стране.