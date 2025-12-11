Реклама

17:44, 11 декабря 2025

Батрутдинов раскрыл новогоднее желание

Юморист Батрутдинов заявил, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский юморист и актер, звезда шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой. Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь».

«[Попрошу у Деда Мороза] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала», — раскрыл свое новогоднее желание юморист.

Также Батрутдинов заявил, что планирует отметить Новый год с семьей. По его словам, это редкий праздник, когда ему удается провести время с близкими.

Ранее журналистка Ксения Собчак поделилась планами на Новый год. Она отметила, что собирается работать в праздники.

Перед этим блогер и дизайнер Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники. По его словам, из-за долгих каникул в январе будет много несчастных случаев.

