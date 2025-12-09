Собчак раскрыла планы на Новый год

Журналистка Собчак заявила, что будет встречать Новый год на работе или дома

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась планами на Новый год. Подробности она раскрыла на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Журналистка выразила надежду на то, что будет справлять Новый год на работе. По ее словам, она обсуждала такой вариант с заказчиком. Другие детали Собчак раскрывать отказалась.

«Но если нет, то дома тогда. По старинке, с оливьешечкой», — добавила телеведущая.

Ранее Собчак отреагировала на сообщения о том, что телеведущий Иван Ургант не живет в России. Она заявила, что считает работу с Ургантом честью, а также назвала его прекрасным и остроумнейшим человеком.

До этого журналистка призналась в любви к Урганту. Ведущая отметила, что любит все, что делает ведущий.

