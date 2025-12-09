Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:00, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Собчак раскрыла планы на Новый год

Журналистка Собчак заявила, что будет встречать Новый год на работе или дома
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась планами на Новый год. Подробности она раскрыла на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Журналистка выразила надежду на то, что будет справлять Новый год на работе. По ее словам, она обсуждала такой вариант с заказчиком. Другие детали Собчак раскрывать отказалась.

«Но если нет, то дома тогда. По старинке, с оливьешечкой», — добавила телеведущая.

Ранее Собчак отреагировала на сообщения о том, что телеведущий Иван Ургант не живет в России. Она заявила, что считает работу с Ургантом честью, а также назвала его прекрасным и остроумнейшим человеком.

До этого журналистка призналась в любви к Урганту. Ведущая отметила, что любит все, что делает ведущий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Google снова выпустит умные очки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok