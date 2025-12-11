Бывшие полицейские продавали информацию в похоронное бюро

В Москве осудили двух бывших полицейских за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.
Мужчины признаны виновными по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.
По данным следствия, двое экс-сотрудников полиции через посредника и лично от предпринимателя, который занимался деятельностью, связанной с организацией похорон, получали взятки за предоставление информации о лицах, ушедших из жизни на их территории.
Суд приговорил фигурантов к семи и восьми годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что бывший полицейский продавал информацию о россиянах.