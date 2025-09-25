Силовые структуры
07:23, 25 сентября 2025Силовые структуры

Бывший полицейский продавал информацию о россиянах

В Красноярске осудили экс-полицейского за торговлю информацией
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Красноярске осудили экс-полицейского за торговлю информацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, в 2021 году к начальнику уголовного розыска обратился председатель кооператива «Абаюд Инвест» который попросил данные из ведомственной программы о наличии судимостей и административных нарушений у 598 человек, 362 из которых были члены этого кооператива.

Полицейский согласился и получил 300 тысяч рублей за эту информацию. Деньги он получал частями, по 500 рублей за каждого проверенного.

Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что семь взяток за участие в госзаказе довели менеджера строительной компании до суда.

    Все новости