Бывший полицейский продавал информацию о россиянах

В Красноярске осудили экс-полицейского за торговлю информацией

В Красноярске осудили экс-полицейского за торговлю информацией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, в 2021 году к начальнику уголовного розыска обратился председатель кооператива «Абаюд Инвест» который попросил данные из ведомственной программы о наличии судимостей и административных нарушений у 598 человек, 362 из которых были члены этого кооператива.

Полицейский согласился и получил 300 тысяч рублей за эту информацию. Деньги он получал частями, по 500 рублей за каждого проверенного.

Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что семь взяток за участие в госзаказе довели менеджера строительной компании до суда.