Семь взяток за участие в госзаказе довели менеджера строительной компании до суда

В Петербурге осудят бывшего начальника строительного управления за взятки

В Санкт-Петербурге осудят бывшего начальника строительного управления за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по ноябрь 2023 год Юрий Серга, действуя с одним из своих заместителей и одной подчиненной, получил через них и посредников семь взяток от руководителей трех компаний на сумму около шести миллионов рублей. За эти деньги им обещали включить фирмы в список контрагентов для участия в закупочных процедурах в рамках государственных контрактов на строительство военных объектов. Также были обещаны дальнейшее покровительство, ускорение авансирования и другая помощь при исполнении обязательств.

При этом посредники за свои роли получили от коммерсантов 3,5 миллиона и 240 тысяч рублей соответственно. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства, в отношении них расследование продолжается.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала Серги направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что у российского мэра изъяли украшения и дорогой автомобиль.