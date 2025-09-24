Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 24 сентября 2025Силовые структуры

Семь взяток за участие в госзаказе довели менеджера строительной компании до суда

В Петербурге осудят бывшего начальника строительного управления за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудят бывшего начальника строительного управления за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по ноябрь 2023 год Юрий Серга, действуя с одним из своих заместителей и одной подчиненной, получил через них и посредников семь взяток от руководителей трех компаний на сумму около шести миллионов рублей. За эти деньги им обещали включить фирмы в список контрагентов для участия в закупочных процедурах в рамках государственных контрактов на строительство военных объектов. Также были обещаны дальнейшее покровительство, ускорение авансирования и другая помощь при исполнении обязательств.

При этом посредники за свои роли получили от коммерсантов 3,5 миллиона и 240 тысяч рублей соответственно. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства, в отношении них расследование продолжается.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала Серги направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что у российского мэра изъяли украшения и дорогой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости