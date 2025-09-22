У российского мэра изъяли украшения и дорогой автомобиль

СК показал обыски у мэра Наумова, арестованного за взятку в 1,1 млн рублей

У мэра Владимира Дмитрия Наумова изъяли деньги, украшения и дорогой автомобиль в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Видео «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах виден частный дом, в который пришли силовики, и рабочий кабинет арестованного главы города. Сотрудники СК проводят там обыски.

Наумову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил 1,1 миллиона рублей от двух жителей Московской области. За это мэр пообещал оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности на территории Владимира.

Так, в рамках договоренностей, глава города обеспечил назначение взяткодателей на руководящие должности в двух муниципальных учреждениях. Он также издал документ о похоронном деле, который фактически ограничил права других ритуальщиков.

