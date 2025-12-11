Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:45, 11 декабря 2025Силовые структуры

Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

Экс-следователь Тороп получил 20 лет за изнасилования и убийство девочки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Иркутской области повторно осудили бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчину признали виновным в 30 эпизодах, предусмотренных статьей 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего») УК РФ, в двух по статье 131 («Изнасилование») и одному – по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Преступления экс-следователя долгое время оставались нераскрытыми. Зачастую он сам расследовал их, а после увольнения из органов стал работать адвокатом. Торопа смогли задержать лишь спустя 13 лет.

Во время расследования оказалось, что бывший следователь причастен к расправе над школьницей в марте 2007 года в поселке Балаганск, а также к преступлениям в период с 2018 по 2020 годы. В 2023 году его приговорили к 22 годам лишения свободы на основании вердикта присяжных. Впоследствии дело было передано на новое рассмотрение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

    Европа оценила ход переговоров по Украине

    Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

    Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

    Юрист раскрыла связанную с Roblox схему мошенничества

    У российской границы заметили дрон-разведчик НАТО

    Первая ракетка мира Соболенко высказалась о смене гражданства

    Российская тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok