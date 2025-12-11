Бывший российский следователь оказался сексуальным маньяком

Экс-следователь Тороп получил 20 лет за изнасилования и убийство девочки

В Иркутской области повторно осудили бывшего следователя Алексея Торопа, оказавшегося сексуальным маньяком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчину признали виновным в 30 эпизодах, предусмотренных статьей 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего») УК РФ, в двух по статье 131 («Изнасилование») и одному – по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Преступления экс-следователя долгое время оставались нераскрытыми. Зачастую он сам расследовал их, а после увольнения из органов стал работать адвокатом. Торопа смогли задержать лишь спустя 13 лет.

Во время расследования оказалось, что бывший следователь причастен к расправе над школьницей в марте 2007 года в поселке Балаганск, а также к преступлениям в период с 2018 по 2020 годы. В 2023 году его приговорили к 22 годам лишения свободы на основании вердикта присяжных. Впоследствии дело было передано на новое рассмотрение.

