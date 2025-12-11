Доктору Мясникову подарили собаку

Врачу Александру Мясникову подарили щенка на съемках программы «О самом главном»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что на съемках программы «О самом главном» для канала «Россия 1» ему подарили щенка. Об этом он написал в Telegram-канале.

Мясников выложил фото, на котором он позирует в студии программы с крупным белым щенком на руках. «Смотрите, кого мне подарили сегодня на съемках! Девочка», — раскрыл доктор и уточнил, что назвал собаку Чарой.

В комментариях врач добавил, что подарок стал для него неожиданностью. Он также напомнил, что ранее ему уже дарили щенка, однако его собака, немецкая овчарка Юджин, «устроила истерику» из-за нового питомца и ведущему пришлось отдать животное соседям.

«Но эту не отдам: пусть Юджин хоть какие сцены закатывает», — заверил Мясников и с иронией добавил, что его кот Арамис также может «повыпендриваться» из-за щенка в доме.

Ранее доктор раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья хозяев. Мясников заявил, что мурлыканье этих животных способствует быстрому заживлению ран и нормализации артериального давления.