Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:26, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктору Мясникову подарили собаку

Врачу Александру Мясникову подарили щенка на съемках программы «О самом главном»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что на съемках программы «О самом главном» для канала «Россия 1» ему подарили щенка. Об этом он написал в Telegram-канале.

Мясников выложил фото, на котором он позирует в студии программы с крупным белым щенком на руках. «Смотрите, кого мне подарили сегодня на съемках! Девочка», — раскрыл доктор и уточнил, что назвал собаку Чарой.

В комментариях врач добавил, что подарок стал для него неожиданностью. Он также напомнил, что ранее ему уже дарили щенка, однако его собака, немецкая овчарка Юджин, «устроила истерику» из-за нового питомца и ведущему пришлось отдать животное соседям.

«Но эту не отдам: пусть Юджин хоть какие сцены закатывает», — заверил Мясников и с иронией добавил, что его кот Арамис также может «повыпендриваться» из-за щенка в доме.

Ранее доктор раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья хозяев. Мясников заявил, что мурлыканье этих животных способствует быстрому заживлению ран и нормализации артериального давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». На подлете к столице сбили несколько десятков дронов

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Стало известно о пострадавшем во время рекордного налета ВСУ на регионы России

    Врач предупредила об опасности популярного тренда на заклеивание рта на ночь

    Лавров назвал цель переговоров с США по Украине

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского Политеха

    Лавров назвал недостаточными искренние стремления Трампа решить украинский кризис

    Раскрыты детали бала Met Gala 2026

    Назван самый популярный у россиян люксовый автомобиль

    Доктору Мясникову подарили собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok