Две женщины попали в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

В Магадане две женщины пострадали из-за взрыва освежителей воздуха в ванной

Две женщины пострадали в результате взрыва освежителей воздуха в квартире в Магадане. Об инциденте сообщило МЧС России по Магаданской области.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация освежителей воздуха в ванной после возгорания из-за неосторожного курения или неисправности электрохозяйства.

Соседи проснулись из-за шума и криков о помощи. Жильцы смогли открыть дверь квартиры, из задымленного помещения выбежала женщина. На место происшествия прибыли спасатели, которые вывели из горящей квартиры еще одну пострадавшую. Обе женщины были госпитализированы.

