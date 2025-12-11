Реклама

Россия
06:11, 11 декабря 2025Россия

Две женщины попали в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Две женщины пострадали в результате взрыва освежителей воздуха в квартире в Магадане. Об инциденте сообщило МЧС России по Магаданской области.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация освежителей воздуха в ванной после возгорания из-за неосторожного курения или неисправности электрохозяйства.

Соседи проснулись из-за шума и криков о помощи. Жильцы смогли открыть дверь квартиры, из задымленного помещения выбежала женщина. На место происшествия прибыли спасатели, которые вывели из горящей квартиры еще одну пострадавшую. Обе женщины были госпитализированы.

Ранее россиянин захотел потравить тараканов и взорвал квартиру. Баллон с дихлофосом взорвался у жителя Комсомольска-на-Амуре, когда тот травил тараканов. Ударной волной выбило окна, на улицу также выбросило вещи. Сам россиянин оказался в больнице с ожогами.

