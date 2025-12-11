Онищенко оценил ситуацию с распространением агрессивного гриппа в России

Новых штаммов гриппа в России не выявлено. Ситуацию с распространением агрессивного вируса оценил экс-главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный — у нас нет», — обозначил Онищенко.

При этом эксперт подтвердил, что в России фиксируются тяжелые формы вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось о резком росте заражений агрессивным типом гриппа среди россиян. По данным Baza, у заболевших наблюдается неспадающая высокая температура в диапазоне 38–40 градусов, сильные боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель.