Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 11 декабря 2025Россия

В России зафиксировали резкий рост заражений агрессивным типом гриппа

В России зафиксировали резкий рост числа заражений агрессивным гриппом А
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В России зафиксировали резкий рост заражений агрессивным гриппом типа А. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как отмечает канал, у заболевших наблюдается неспадающая высокая температура в диапазоне 38–40 градусов, сильные боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель.

Сообщается, что симптомы проявляются мгновенно, через 15-30 минут среди детей до несколько часов у взрослых, и держатся на протяжении пяти дней.

Наибольший рост заражений фиксируется среди детей в возрасте от двух до пяти лет, а также россиян, страдающих диабетом и рядом других хронических заболеваний. Ссылаясь на данные Роспотребнадзора, канал отмечает превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом в 8 из 89 субъектов России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 20 процентов выросло число заразившихся гонконгским гриппом. Жителей попросили носить маски в местах скопления людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В крайне правых партиях ЕС произошел раскол из-за Трампа

    Стало известно об активизации еще одного участка фронта

    Сбросившего тело из окна в Москве нашли спустя четверть века

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok