В России зафиксировали резкий рост заражений агрессивным типом гриппа

В России зафиксировали резкий рост числа заражений агрессивным гриппом А

В России зафиксировали резкий рост заражений агрессивным гриппом типа А. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как отмечает канал, у заболевших наблюдается неспадающая высокая температура в диапазоне 38–40 градусов, сильные боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель.

Сообщается, что симптомы проявляются мгновенно, через 15-30 минут среди детей до несколько часов у взрослых, и держатся на протяжении пяти дней.

Наибольший рост заражений фиксируется среди детей в возрасте от двух до пяти лет, а также россиян, страдающих диабетом и рядом других хронических заболеваний. Ссылаясь на данные Роспотребнадзора, канал отмечает превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом в 8 из 89 субъектов России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на 20 процентов выросло число заразившихся гонконгским гриппом. Жителей попросили носить маски в местах скопления людей.