Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:23, 11 декабря 2025Ценности

Фигуристка Слуцкая раскрыла отношение к пластике с фразой «возрастные изменения не щадят»

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не исключает возможности сделать пластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскрыла отношение к пластическим операциям с фразой «возрастные изменения не щадят». Ее комментарий публикует «7 дней.ru».

46-летняя спортсменка рассказала, что пользуется услугами косметологов ради коррекции внешности. В том числе она делает инъекции ботокса и аппаратные процедуры. При этом знаменитость указала, что также не исключает возможности сделать пластику.

«Я абсолютно спокойно отношусь к пластическим операциям. Если женщина хочет оставаться красивой и молодой, это всегда ее выбор. И я думаю, что когда-нибудь тоже до этого дойду. (...) Если вы потрогаете мой пресс, то он у меня железный. Но в любом случае возрастные изменения не щадят никого», — отметила Слуцкая.

Ранее в декабре сообщалось, что 56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес задумала преобразиться с помощью пластики ради уверенности в себе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

    Украинцы высмеяли командование ВСУ

    Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

    Фицо отказался поддерживать Украину

    Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

    Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

    Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

    Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok