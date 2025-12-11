Реклама

13:38, 11 декабря 2025

FT узнала об убранном из мирного плана требовании к России

FT узнала об убранном из мирного плана США требовании к РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из мирного плана США исчезло требование о выводе российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В публикации говорится о том, что в последней версии американского мирного плана нет пункта о выводе войск Вооруженных сил России. По данным журналистов, изначально мирный план из 28 пунктов предполагал создание нейтральной демилитаризованной буферной зоны после вывода украинских войск из Донбасса.

Ранее газета писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф одержим одной идеей относительно урегулирования конфликта на Украине. По словам собеседников FT, Уиткофф считает, что такое урегулирование вопроса с землями поможет избежать более долгого и разрушительного конфликта и достичь справедливого мира.

Администрация Трампа настаивает, что Украина должна согласиться на «обмен территориями», поскольку считает этот шаг «неизбежной частью» любого соглашения в рамках урегулирования конфликта.

