10:16, 11 декабря 2025

США посчитали неизбежной потерю Украиной территорий

FT: США считают неизбежным согласие Украины на обмен территориями
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает, что Украина должна согласиться на «обмен территориями», поскольку считает этот шаг «неизбежной частью» любого соглашения в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа, в частности, [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф, в последнее время оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на "обмен территориями", который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения между Украиной и Россией», — отметили собеседники издания.

10 декабря стало известно, что посланники Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому «считаные дни» на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Киева согласиться на территориальные уступки в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

Однако неназванные американские чиновники опровергли изданию The Independent эту информацию, отметив, что Вашингтон не оказывал давление на Киев принять документ как можно быстрее. По их словам, целью США является достижение долгосрочного и прочного соглашения для Украины.

