Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 10 декабря 2025Мир

В США высказались о давлении на Украину ради мира с Россией

Independent: США опровергли давление на Украину для заключения мира с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США опровергли сообщения о том, что Вашингтон оказывал давление на Украину для быстрого заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

«США отрицают, что оказывали давление на Украину, чтобы та заключила мирное соглашение с Россией как можно быстрее, несмотря на сообщения о том, что президент Дональд Трамп установил крайний срок — Рождество (25 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — передает издание слова неназванных американских официальных лиц.

По словам собеседников газеты, Вашингтон теперь настаивает на том, что не подталкивает Киев «к нежелательному для него документу». Они отметили, что целью США является достижение долгосрочного и прочного соглашения для Украины.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что посланники Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому «считанные дни» на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Киева согласиться на территориальные уступки в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

8 декабря стало известно, что во время переговоров по урегулированию конфликта, США давили на Украину, говоря «быстрее, быстрее, быстрее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Стало известно об инциденте на третьей минуте полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok