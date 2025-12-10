В США высказались о давлении на Украину ради мира с Россией

Independent: США опровергли давление на Украину для заключения мира с Россией

США опровергли сообщения о том, что Вашингтон оказывал давление на Украину для быстрого заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

«США отрицают, что оказывали давление на Украину, чтобы та заключила мирное соглашение с Россией как можно быстрее, несмотря на сообщения о том, что президент Дональд Трамп установил крайний срок — Рождество (25 декабря — прим. «Ленты.ру»)», — передает издание слова неназванных американских официальных лиц.

По словам собеседников газеты, Вашингтон теперь настаивает на том, что не подталкивает Киев «к нежелательному для него документу». Они отметили, что целью США является достижение долгосрочного и прочного соглашения для Украины.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что посланники Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому «считанные дни» на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Киева согласиться на территориальные уступки в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

8 декабря стало известно, что во время переговоров по урегулированию конфликта, США давили на Украину, говоря «быстрее, быстрее, быстрее».