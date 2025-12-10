Реклама

04:24, 10 декабря 2025Мир

«Считанные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

FT: Трамп дал Зеленскому считанные дни для ответа на мирный план
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «считанные дни», чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому считаные дни на ответ по предложенному мирному соглашению, которое требует от Украины согласиться на территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США.

Источник издания сообщил, что Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству, которое отмечается 25 декабря.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп считает, что Зеленскому «придется пошевеливаться»

В интервью Politico глава Белого дома ответил на вопрос, установил ли он сроки для согласия украинского лидера на сделку.

Ну, ему придется пошевеливаться и начать принимать вещи такими, какие они есть... потому что он проигрывает

Дональд Трамппрезидент США

В ходе интервью президент США сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, говоря о помощи Белого дома Украине в президентский срок Джо Байдена. Он подчеркнул, что в результате конфликта с Россией Киев потерял четверть территории страны.

Трамп также подчеркнул, что Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение.

Зеленский заявил о давлении со стороны американских переговорщиков

Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер оказывали на него давление, требуя быстрого решения.

По информации источников FT, украинский лидер заявил американским посланникам, что ему необходимо время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем давать ответ на предложение Вашингтона. По итогам встречи в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский сообщил, что активно работает над компонентами соглашения о прекращении боевых действий.

Украинский и европейский компоненты уже проработаны более детально, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми

Владимир Зеленский президент Украины

Один из западных чиновников описал ситуацию как положение, при котором Киев зажат между территориальными требованиями России, которые он не может принять, и американской стороной, которой он не может отказать.

Трамп, в свою очередь, обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Как сообщал Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

