Трамп назвал Зеленского организатором цирка и призвал его провести выборы. Что он сказал о будущем Крыма и Европы?

Трамп назвал Зеленского торгашом и призвал к выборам президента на Украине

Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на продолжающееся военное положение в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор Дональд Трамп президент США

По мнению Трампа, отсутствие выборов на Украине в течение долгого времени негативно сказывается на ситуации с демократией в стране. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может сохранить должность по итогам голосования, но отметил, что не знает, кто станет победителем.

Что еще Трамп сказал о Зеленском и Украине?

В ходе интервью президент США сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, говоря о помощи Белого дома Украине в президентский срок Джо Байдена. Он подчеркнул, что в результате конфликта с Россией Киев потерял четверть территории страны.

[Барнум] мог продать что угодно и когда угодно. Он говорил, неважно, работает это или нет. Но ведь [Зеленский] же и есть Ф. Т. Барнум. Он заставил жуликоватого Джо Байдена отдать ему 350 миллиардов долларов Дональд Трамп президент США

По словам Трампа, во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО». Он добавил, что высказывания представителя Киева прозвучали «не очень любезно», а невозможность вступления Украины в альянс была очевидна еще до вступления Путина в должность.

Они потеряли много земли, и это были очень хорошие земли. (...) Вы определенно не можете назвать это победой Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома также пожаловался на сложности с урегулированием конфликта на Украине и добавил, что переговоры трудно вести из-за личных отношений Путина и Зеленского. По его словам, уровень ненависти между политиками является «колоссальным».

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Президент США заявил об огромном потенциале Крыма

Трамп заявил об огромном потенциале Крыма и назвал его «сердцем» Украины до вхождения в состав России в 2014 году. Он назвал полуостров привлекательным с точки зрения недвижимости, указав на свой опыт риелтора.

С точки зрения красоты, погоды и всего остального, Крым — самый теплый. У него просто огромный потенциал Дональд Трамп президент США

При этом Трамп вновь ошибся в географии Крыма, заявив, что полуостров окружен «океаном с четырех сторон». Однако вскоре политик поправил себя, указав на «тонкую полоску земли», соединяющую его с материком (имеется в виду Перекопский перешеек — прим. «Ленты.ру»).

20 августа американский лидер несколько раз оговорился, заявив, что размер российского региона «практически совпадает с территорией штата Техас». Тем не менее слова президента не соответствуют действительности. Площадь Крыма составляет около 27 тысяч квадратных километров, в то время как Техаса — более 695 тысяч квадратных километров.

Вид на пляж в Алуште Фото: Константин Михал / РИА Новости

Трамп раскритиковал страны Европы

Президент США заявил, что испытывает ненависть при виде охваченных преступностью из-за неконтролируемой миграции Лондона и Парижа. Он также обвинил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в двух крупных ошибках в сфере миграционной политики и энергетики во время пребывания на посту.

Я ненавижу то, что случилось с Лондоном, и я ненавижу то, что случилось с Парижем Дональд Трамп президент США

По мнению политика, неконтролируемая миграция стала ключевой причиной ослабления Европы, что проявилось в росте преступности. Трамп упомянул в качестве примера Швецию, добавив при этом, что любит саму страну и народ.

Президент США также ответил на обвинения в желании увидеть ослабленную Европу, связанные с выходом новой Стратегии национальной безопасности страны. Он указал, что в НАТО его называют «папочкой» (имеется в виду обращение генерального секретаря альянса Марка Рютте в ходе личной встречи — прим. «Ленты.ру»).