15:16, 9 декабря 2025Мир

Трамп высказался о Крыме

Трамп назвал Крым сердцем и заявил об огромном потенциале региона
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Крым являлся сердцем Украины, пока не стал частью России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Politico.

При этом американский лидер отметил, что регион обладает огромным потенциалом. Он также подчеркнул, что в 2014 году не был так вовлечен в отношения между Россией и Украиной, однако сказал, что теперь «хорошо знает Украину».

«Крым был сердцем. Вы знаете, в душе я специалист по недвижимости, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый. Ух ты. С четырех сторон он окружен океаном". (...) С точки зрения красоты, погоды и всего остального Крым самый теплый. У него просто огромный потенциал», — сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что отказаться от Крыма Киев принудил 44-й президент США Барак Обама. При этом он выразил сомнение, что к этому был причастен 46-й президент Джо Байден, во времена правления Обамы занимавший пост вице-президента, так как тот «никогда не был сообразительным».

