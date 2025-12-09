Трамп назвал проблему в переговорах по Украине

Трамп: Переговоры по Украине трудно вести из-за отношений Путина и Зеленского

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине трудно вести из-за отношений президента России Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Politico.

«Это [переговоры по Украине] проходит тяжело», — отметил хозяин Белого дома. По его словам, между главами двух государств остается «антипатия», которая влияет на весь процесс.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Действующий американский лидер при этом выразил восхищение Крымом. Говоря о полуострове, он отметил его красоту, размеры и большое количество воды вокруг его территорий.