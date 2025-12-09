Реклама

15:22, 9 декабря 2025Мир

Трамп назвал проблему в переговорах по Украине

Трамп: Переговоры по Украине трудно вести из-за отношений Путина и Зеленского
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине трудно вести из-за отношений президента России Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Politico.

«Это [переговоры по Украине] проходит тяжело», — отметил хозяин Белого дома. По его словам, между главами двух государств остается «антипатия», которая влияет на весь процесс.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Действующий американский лидер при этом выразил восхищение Крымом. Говоря о полуострове, он отметил его красоту, размеры и большое количество воды вокруг его территорий.

