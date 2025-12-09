Трамп: Крым окружен океаном с четырех сторон

Президент США Дональд Трамп, комментируя географию Крыма, заявил, что полуостров якобы «окружен океаном с четырех сторон». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Politico.

«И каждый раз, глядя на карту, я думал: "О, какой же этот Крым красивый. Ух ты!" Он с четырех сторон окружен океаном», — отметил американский лидер.

По его словам, Крым привлекателен с точки зрения недвижимости, указав на свой опыт риелтора.

Трамп не в первый раз ошибается в географии Крыма. 20 августа американский лидер несколько раз оговорился, заявив, что размер российского региона «практически совпадает с территорией штата Техас». Тем не менее слова президента не соответствуют действительности. Площадь Крыма составляет около 27 тысяч квадратных километров, в то время как Техаса — более 695 тысяч квадратных километров.