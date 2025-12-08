Реклама

США попросили Украину заключить мир фразой «быстрее, быстрее, быстрее»

The Guardian: США давят на Украину, говоря «быстрее, быстрее, быстрее»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikki Bridges / Shutterstock / Fotodom

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине, США давят на Киев, говоря «быстрее, быстрее, быстрее». Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Американцы оказывают давление, говоря: "быстрее, быстрее, быстрее"», — заявил источник. По его словам, Киев не имеет возможности «соглашаться на все без проработки деталей».

Собеседник газеты также рассказывает, что вопрос территории является самым проблемным в процессе переговоров. По его словам, сейчас ведется поиск любых вариантов, которые позволят Киеву уступить территории.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявили, что переговоры между представителями Украины и США в Майями, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.

