Мир
05:06, 11 декабря 2025Мир

Карлсон назвал государственные институты США насквозь прогнившими

Журналист Карлсон: Многие из государственных институтов США насквозь прогнили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Многие из крупнейших государственных институтов Соединенных Штатов насквозь прогнили. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем видеообращении.

Он также призвал к проведению реформ в стране.

«Если и есть какой-то урок, извлеченный из последних выборов 2024 года, так это то, что многие из наших крупнейших систем, наших крупнейших институтов прогнили насквозь, и это необходимо реформировать», — объяснил известный журналист.

Также Карлсон призвал американцев не верить на слово ФБР без наличия конкретных доказательств, которые могут подтвердить утверждения спецслужбы. Как считает журналист, эта структура представляет собой огромную и бюрократизированную организацию. Журналист привел в качестве примера беспорядки и штурм Капитолия 6 января 2021 года. Он считает, что инцидент был подстроен ФБР.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что в Великобритании граждан чаще привлекают к ответственности за слова, чем в России. До этого журналист заявлял, что Запад находится в стадии упадка, в то время как в России наблюдается расцвет. Журналист также назвал РФ процветающей страной с чувством собственного достоинства и целеустремленностью.

