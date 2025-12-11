Реклама

18:22, 11 декабря 2025Экономика

Россиянка захотела заработать на бирже и заложила квартиру

Когалымчанка, решив заработать на бирже, потеряла 9 млн руб. и заложила квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жительница Когалыма решила заработать на интернет-бирже. Однако желание быстрых денег обернулось для нее миллионными потерями, передает пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

О возможности заработать на бирже пострадавшей рассказал случайный знакомый из интернета. Представившись успешным трейдером, он пообещал женщине солидный доход и убедил ее зарегистрироваться на поддельной инвестплатформе. Первый транш действительно принес прибыль и лишил когалымчанку последних сомнений.

Впоследствии женщину начал вести новый куратор — он инструктировал потерпевшую, какую сумму необходимо вложить и как осуществлять перевод. Почувствовав вкус денег, россиянка решила повысить ставки и взяла два кредита, один из которых под залог собственной квартиры. Кроме того, она попросила деньги в долг у своей коллеги. В итоге женщина перевела мошенникам порядка 9 миллионов рублей. Вскоре после этого приложение инвестплатформы перестало работать. Так и не увидев долгожданного дохода, каголымчанка попыталась связаться с куратором, но он не отвечал. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее на ту же уловку попалась 64-летняя москвичка. Связавшись с мошенниками, столичная жительница потеряла 8,4 миллиона рублей, из которых 750 тысяч взяла в кредит.

