13:15, 11 декабря 2025Мир

Кремль призвал россиян отказаться от поездок в одну страну Европы

Кремль призвал россиян не посещать Польшу ввиду оголтелого беззакония Варшавы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Velishchuk Yevhen / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам сейчас не стоит посещать Польшу ввиду оголтелого беззакония со стороны Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал задержание в Польше по запросу Украины российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Песков подчеркнул, что главной задачей сейчас является освобождение ученого.

Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила, что украинские власти обвиняют Бутягина в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму и нанесении ущерба на сумму 200 миллионов гривен (около 4,7 миллиона долларов). Польский суд арестовал ученого на 40 суток.

