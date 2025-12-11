Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 11 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и ветре до 17 метров в секунду

Городские службы приготовились к непогоде в Москве, ожидается дождь и гололед
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве переведены городские службы. Об изменении погодных условий в столице сообщает Комплекс городского хозяйства города в Telegram.

Так, в сообщении указано, что в пятницу и субботу, 12-13 декабря, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также вероятны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха, в свою очередь, упадет до минус 1 градуса. Возможна гололедица.

«В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, сохранится гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», — добавили в организации.

В указанный период специалистами будет осуществляться непрерывный мониторинг улично-дорожной сети, сказано в публикации.

Ранее о метели и гололедице в Москве жителей и гостей столицы предупредили в МЧС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России назвали место запуска дронов ВСУ на Москву

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok