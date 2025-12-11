Москвичей предупредили об ухудшении погоды и ветре до 17 метров в секунду

Городские службы приготовились к непогоде в Москве, ожидается дождь и гололед

В режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве переведены городские службы. Об изменении погодных условий в столице сообщает Комплекс городского хозяйства города в Telegram.

Так, в сообщении указано, что в пятницу и субботу, 12-13 декабря, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также вероятны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха, в свою очередь, упадет до минус 1 градуса. Возможна гололедица.

«В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, сохранится гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», — добавили в организации.

В указанный период специалистами будет осуществляться непрерывный мониторинг улично-дорожной сети, сказано в публикации.

Ранее о метели и гололедице в Москве жителей и гостей столицы предупредили в МЧС.