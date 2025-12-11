Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В Москве ожидается метель и гололедица

В Москве ожидается метель и гололедица, предупредили в Главном управлении МЧС по Москве в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 13 часов четверга, 11 декабря, до конца суток пятницы, 12 декабря, на территории Москвы ожидается дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, в отдельных районах метель, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Горожан призвали быть осторожными, в том числе за рулем, а также посоветовали не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что похолодание в столице усилится в выходные, 13 и 14 декабря. В субботу температура составит около минус 5-7 градусов, а в воскресенье опустится до минус 7-10 градусов.