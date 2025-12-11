Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 11 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В Москве ожидается метель и гололедица
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

В Москве ожидается метель и гололедица, предупредили в Главном управлении МЧС по Москве в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 13 часов четверга, 11 декабря, до конца суток пятницы, 12 декабря, на территории Москвы ожидается дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, в отдельных районах метель, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Горожан призвали быть осторожными, в том числе за рулем, а также посоветовали не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что похолодание в столице усилится в выходные, 13 и 14 декабря. В субботу температура составит около минус 5-7 градусов, а в воскресенье опустится до минус 7-10 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России назвали место запуска дронов ВСУ на Москву

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok