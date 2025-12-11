Реклама

Экономика
14:38, 11 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о гололеде

Синоптик Шувалов: Гололед в Москве ожидается вечером 12 декабря
Виктория Клабукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ближайшие дни в Москву придет холодный фронт, а вместе с ним образуется гололед. Об этом в беседе с изданием RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 11 декабря, погода еще будет теплой: столбики термометров будут держаться у отметки в плюс 4 градуса, пройдет небольшой дождь. Утро пятницы, 12-го числа, по словам Шувалова, начнется с той же погоды: в течение дня прогнозируется около плюс 3-4 градусов, однако к вечеру температура в городе резко пойдет вниз.

В столице похолодает до минус 3-5 градусов, а ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Дождь сменится снегом. В этот день синоптик ожидает метель, а на дорогах неизбежно образуется гололед. На выходных, 13-14 декабря, морозы усилятся, подчеркнул метеоролог. По его данным, в субботу температура составит около минус 5-7 градусов, а в воскресенье — до минус 7-10 градусов.

Такое похолодание не затянется в Москве надолго и сменится новой волной тепла. Предстоящие температурные качели, как заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков, не сигнализирует о приходе полноценной зимы, а больше свойственны ноябрьской погоде.

