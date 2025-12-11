На Украине пожаловались на массированный удар по энергетике

Армия России нанесла массированный удар по энергетике Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
«Были атакованы ТЭЦ в городе Кременчуг и подстанция в Одессе», — написал журналист.
По его словам, Кременчуг был атакован 50 беспилотниками типа «Герань» и тремя ракетами «Искандер-М».
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.