На Украине пожаловались на массированный удар по энергетике

Цаплиенко: ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины

Армия России нанесла массированный удар по энергетике Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Были атакованы ТЭЦ в городе Кременчуг и подстанция в Одессе», — написал журналист.

По его словам, Кременчуг был атакован 50 беспилотниками типа «Герань» и тремя ракетами «Искандер-М».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.