Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 11 декабря 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на массированный удар по энергетике

Цаплиенко: ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России нанесла массированный удар по энергетике Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Были атакованы ТЭЦ в городе Кременчуг и подстанция в Одессе», — написал журналист.

По его словам, Кременчуг был атакован 50 беспилотниками типа «Герань» и тремя ракетами «Искандер-М».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что энергосистема Украины находится в критическом состоянии: электростанции разрушены, не справляются с нагрузкой, которая возрастает по мере падения температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Обвиненных в краже заставили пройти по раскаленным углям для доказательства невиновности

    В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра повесток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok