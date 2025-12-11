Реклама

07:15, 11 декабря 2025Мир

На Западе порассуждали о выходе США из состава НАТО

Экс-глава военного комитета НАТО Бауэр: США не покинут альянс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Экс-глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высказал мнение, что Соединенные Штаты не собираются покидать НАТО. Об этом он упомянул в интервью изданию El Mundo.

«США не собираются выходить из НАТО», — подчеркнул он.

Бауэр также сказал, что не стоит даже рассматривать альянс без членства Штатов.

Ранее издание Politico написало, что у НАТО нет планов действий на случай выхода США из альянса. Также отмечалось, что сейчас западные чиновники интерпретируют сигналы от американской администрации не как предвестник выхода Штатов из альянса, а как «мощный сигнал к пробуждению для Европы».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не является противником НАТО.

