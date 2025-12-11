На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

Обозреватель The Times Лукас заявил, что Европа устала поддерживать Украину

Обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас заявил, что Европа не смогла оказать нужной поддержки Украине. Об этом он порассуждал в своем материале, доступном на сайте издания.

В статье с заголовком «Прости, Украина, мы поступили с тобой позорно» Лукас отметил, что европейские лидеры как не могли помочь Украине в начале конфликта с Россией, так и не могут сейчас, несмотря на заявления политиков об обратном. «После того как мы обещали поддерживать вас столько, сколько потребуется, мы испугались (...), а потом устали», — высказался он.

По словам обозревателя, что это стало очевидно, когда президент США стал требовать от президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее принять решение, которое могло бы приблизить завершение конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Зеленскому. Американский лидер заявил, что его украинскому коллеге нужно реалистично смотреть на конфликт. Он также заявил о массовой коррупции на Украине и указал, что в стране не проводятся президентские выборы.