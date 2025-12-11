Реклама

18:18, 11 декабря 2025Экономика

Названа категория россиян с преимуществом в получении жилья

Генпрокурор Гуцан: Участники СВО имеют преимущественное право на получение жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Участники специальной военной операции (СВО) имеют преимущественное право на получение жилья. О привилегиях этой категории россиян заявил генпрокурор России Александр Гуцан, его слова передает телеканал «Звезда».

«В регионе достаточно сложная ситуация с обеспечением [жильем] граждан из числа детей-сирот. В очереди на предоставление жилья стоят практически пять тысяч человек», — отметил Гуцан и добавил, что участники СВО имеют приоритетное право на предоставление квадратных метров.

Гуцан подчеркнул, что оказание помощи в решении жилищного вопроса — прямая обязанность государства.

Ранее выяснилось, что жилье в стране стало недоступным для большинства россиян. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке на новостройки за два года могут только восемь процентов граждан, рассказали риелторы. Кроме того, в стране резко вырос процент отказов в предоставлении жилищных кредитов.

