Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 11 декабря 2025Россия

Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

Причиной взрыва под Волгоградом назвали нарушение эксплуатации оборудования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Причиной взрыва в многоквартирном доме в Волгоградской области, предварительно, назвали нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом заявили в администрации российского региона.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация, а также оказать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в городе Петров Вал Волгоградской области из-за взрыва обрушился многоквартирный дом. На данный момент известно о четверых пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok