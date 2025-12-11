Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

Причиной взрыва под Волгоградом назвали нарушение эксплуатации оборудования

Причиной взрыва в многоквартирном доме в Волгоградской области, предварительно, назвали нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом заявили в администрации российского региона.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести обследование конструкций дома, организовать пункт временного размещения для жителей дома на случай, если потребуется эвакуация, а также оказать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в городе Петров Вал Волгоградской области из-за взрыва обрушился многоквартирный дом. На данный момент известно о четверых пострадавших.