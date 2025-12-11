Названы самые модные кроссовки на 2026 год

Vogue назвал атласные и гибридные кроссовки самыми модными на 2026 год

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные кроссовки на 2026 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем году особенно актуальной окажется данная обувь из атласа и коричневой замши. Кроме того, популярными станут гибридные варианты, такие как кроссовки-балетки или кроссовки-мокасины. Подобные модели, например, презентовали бренды New Balance, Onitsuka Tiger, Tod's и Acne Studios.

В то же время в список вошли узкие винтажные фасоны и изделия с анималистическими принтами, среди которых имитация шкур коровы и леопарда и кожи питона.

