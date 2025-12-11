Новая жена российского миллиардера снялась без штанов

Жена миллиардера Клюкина модель Валерия Лазник снялась в откровенном образе

Новая жена российского миллиардера Василия Клюкина модель Валерия Лазник родом из Луганска снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица показала видео, на котором предстала без штанов. Так, она позировала в черном кружевном бюстгальтере и прозрачных колготках в тон.

В то же время возлюбленная 49-летнего предпринимателя надела серую шубу, туфли на шпильках и повязку на голову. Также она сделала маникюр с ярко-красным лаком и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В ноябре супруга Клюкина в крошечном бикини снялась на пляже во время отдыха на Мальдивах.