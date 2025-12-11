Реклама

18:28, 11 декабря 2025Из жизни

Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Джонсборо, США, олениху спасли из магазина рождественских товаров. Об этом сообщает WJHL.

Дикое животное ворвалось в здание через входную дверь, испугав сотрудников грохотом. Олениха стала носиться по магазину среди новогодних украшений и не давалась никому в руки. Работникам пришлось позвать на помощь патрульных.

Они тщетно пытались поймать животное, пока оно не забилось под стул и не застряло там. Олениха не могла выбраться самостоятельно и истошно вопила. Тогда один патрульный взял ее за задние ноги, второй схватил стул, и вместе они вынесли ее на улицу. Там мужчины освободили животное, и оно тут же сбежало. Этот момент попал на видео.

Сотрудники магазина пошутили, что олениха просто хотела устроить предпраздничный шоппинг. Они назвали ее Джинглз в честь известной новогодней песни Jingle Bells.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, олени стали чаще нападать на местных жителей. Власти штата объяснили, что большинство жертв оленей либо незаконно держали их у себя, либо пытались их подкармливать.

