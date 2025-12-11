Реклама

11:56, 11 декабря 2025Мир

Орбан похвалил США за внимательность к цивилизационному упадку в Европе

Премьер Венгрии Орбан: США видят цивилизационный упадок в Европе, мы не одни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США имеют четкое представление о цивилизационном упадке Европы, теперь Венгрия борется не в одиночку. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

Политик похвалил новую американскую стратегию национальной безопасности, назвав ее самым важным и интересным документом последних лет. «В нем говорится о Брюсселе в том же тоне, в каком администрация Байдена и Брюссель говорили о нас. Что посеешь, то и пожнешь. Американцы также видят, что Европа зашла в затяжной экономический тупик. Слабый союзник не может защитить себя, и на него также нельзя положиться в международных делах», — обратил внимание премьер.

Орбан отметил, что Вашингтон знает о разрушении «европейскими либералами» системы отношений, которая существовала с Россией. «По мнению американских политиков, отношения Европы с Россией необходимо перестраивать на стратегическом уровне», — написал он.

