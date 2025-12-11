Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 11 декабря 2025Путешествия

Пенсионерам предложили купить каюты на новом роскошном лайнере за 42 миллиона рублей

The Independent: В США пенсионерам предложили купить каюты на круизном лайнере
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Peter Morrison / AP

В США компания Villa Vie Residences начала строительство нового роскошного круизного лайнера и предложила пенсионерам заранее купить каюты или взять их в аренду на всю жизнь. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что претендовать на покупку кают на борту лайнера Odyssey могут только пассажиры в возрасте от 75 до 79 лет. При этом чем больше лет человеку, тем ниже будет стоимость. Цены начинаются от 539 тысяч долларов (42 миллиона рублей). Проживающим на судне путешественникам будут доступны первоклассные удобства и услуги.

Пока что дата завершения строительства и спуска лайнера на воду не раскрывается.

Ранее работница круизного лайнера показала, как выглядят каюты пассажиров-свингеров, и рассказала, что на борту есть тюрьма. Так автор ролика объяснила, что путешественники, желающие разнообразить свою сексуальную жизнь, вешают на дверь комнаты перевернутые картонные ананасы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

    Украинцы высмеяли командование ВСУ

    Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

    Фицо отказался поддерживать Украину

    Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

    Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

    Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

    Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok