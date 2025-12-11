Реклама

Культура
23:12, 11 декабря 2025Культура

Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды по политической причине

Победитель «Евровидения-2024» Немо отказался от награды из-за допуска Израиля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Немо

Немо. Фото: Jens BÃ�ttner / dpa / Global Look Press

Победитель «Евровидения-2024», швейцарский певец Немо отказался от награды из-за допуска Израиля к участию в конкурсе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Если ценности, которые мы воспеваем на сцене, не воплощаются за ее пределами, тогда даже самые красивые из них теряют свой смысл. Я жду момента, когда эти слова и действия согласуются», — отметил артист.

Кроме того, он подчеркнул, что «Евровидение» неоднократно использовалось для смягчения имиджа государства, обвиняемого в серьезных нарушениях. Между тем, Европейский вещательный союз (EBU) всегда настаивал на «аполитичности» конкурса.

Немо отправил свою награду обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве. Помимо трофея, певец приложил письмо, которое начинается со слов: «Живите так, как вы утверждаете».

Ранее четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз, объявили бойкот песенному конкурсу «Евровидение-2026».

