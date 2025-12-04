Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:15, 4 декабря 2025Культура

Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот «Евровидению-2026»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз (EBU), объявили бойкот песенному конкурсу «Евровидение-2026».

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения решили отказаться от участия в «Евровидении» после решения Генеральной ассамблеи EBU допустить представителя из Израиля. Также вероятен сценарий, при котором вещатели еще двух стран — Исландии и Бельгии — присоединятся к бойкоту, однако пока точной информации об этом не поступало.

Участие в «Евровидении» подтвердила 31 страна. При этом всем конкурсантам будет предложено подтвердить свое участие. Полный список участников 70-го, юбилейного «Евровидения» будет объявлен до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.

Президент EBU Дельфина Эрнотт Кунчи заявила, что решение большинства стран допустить Израиль «демонстрирует общую приверженность защите прозрачности и доверия к конкурсу».

«Евровидение» останется площадкой для единства и культурного обмена

Дельфина Эрнотт Кунчипрезидент EBU

Участие Израиля в «Евровидении» сочли неуместным из-за бомбардировок Газы

В Европе воспротивились участию Израиля в «Евровидении» из-за операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа, длящейся с октября 2023 года после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в октябре 2023 года. В ходе полномасштабной военной кампании регион оказался разрушен, при этом ударам подверглись гражданские объекты, включая больницы, школы и жилые дома. По утверждению органов здравоохранения Газы, число погибших превысило 70 тысяч человек.

Материалы по теме:
«Я собираюсь победить» Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
«Я собираюсь победить»Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
3 сентября 2025
Битва за битвой. Войны, катастрофы и моменты, в которые сложно поверить: лучшие снимки года со всего мира
Битва за битвой.Войны, катастрофы и моменты, в которые сложно поверить: лучшие снимки года со всего мира
19 ноября 2025

На «Евровидении-2025» Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение исламистов. Во время выступления артистки в финале конкурса в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.

Победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Питч (JJ) потребовал исключить Израиль из песенного конкурса. Представляющий Австрию музыкант заявил, что разочарован участием Израиля и хотел бы, чтобы в следующем году конкурс в Вене прошел без представителей этой страны.

В 2024 году участника «Евровидения» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали после жалобы, которая была подана участницей съемочной группы после его выступления в полуфинале конкурса. В СМИ начала распространяться информация о том, что Кляйн мог конфликтовать с делегацией Израиля. Выяснилось, что в ходе пресс-конференции стран-участниц Кляйн вмешался в интервью представительницы Израиля Эден Голан. Журналист задал ей вопрос, думала ли она, что подвергает риску других участников и публику. Голан замешкалась, и продюсер конкурса отметил, что исполнительница имеет право не отвечать на все вопросы прессы. Тогда вмешался Кляйн и спросил: «А почему нет?» В итоге представительнице Израиля пришлось дать ответ.

Материалы по теме:
«Раны продолжают кровоточить» Что стоит за мирным планом Трампа по Газе и почему его отвергли Израиль и ХАМАС?
«Раны продолжают кровоточить»Что стоит за мирным планом Трампа по Газе и почему его отвергли Израиль и ХАМАС?
7 октября 2025
Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры авиаударов и боев, унесших десятки человеческих жизней
Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа.Страшные кадры авиаударов и боев, унесших десятки человеческих жизней
16 сентября 2025

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из Израиля не должна была принимать участие в конкурсе «Евровидение». Он отметил, что организаторы допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала специальной военной операции (СВО), но позволив выступить участнице из Израиля.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года. Тогдашний организатор конкурса Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из списка участников «далось руководству EBU непросто», но запрет участия российских конкурсантов «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В США предложили запретить Nvidia экспортировать чипы в Россию

    Мерц высказался об опасениях Бельгии по поводу активов России

    В США разработают «Коготь» для F-35

    Атеистка рассказала о встрече с Богом после аварии на мотоцикле

    Дмитриев обратился к Мерцу

    Мерц отложил запланированную поездку ради переговоров об активах России

    Президент «Барселоны» вспомнил о Путине во время рассуждений о возможном третьем сроке

    Трамп помирил еще две страны ради редкоземельных металлов

    Киркоров подарил Собчак сумку-ежа почти за 100 тысяч рублей. Почему весь мир сходит с ума по этим нелепым аксессуарам?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok