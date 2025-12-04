Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот «Евровидению-2026»

Четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз (EBU), объявили бойкот песенному конкурсу «Евровидение-2026».

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения решили отказаться от участия в «Евровидении» после решения Генеральной ассамблеи EBU допустить представителя из Израиля. Также вероятен сценарий, при котором вещатели еще двух стран — Исландии и Бельгии — присоединятся к бойкоту, однако пока точной информации об этом не поступало.

Участие в «Евровидении» подтвердила 31 страна. При этом всем конкурсантам будет предложено подтвердить свое участие. Полный список участников 70-го, юбилейного «Евровидения» будет объявлен до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.

Президент EBU Дельфина Эрнотт Кунчи заявила, что решение большинства стран допустить Израиль «демонстрирует общую приверженность защите прозрачности и доверия к конкурсу».

«Евровидение» останется площадкой для единства и культурного обмена

Дельфина Эрнотт Кунчи президент EBU

Участие Израиля в «Евровидении» сочли неуместным из-за бомбардировок Газы

В Европе воспротивились участию Израиля в «Евровидении» из-за операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа, длящейся с октября 2023 года после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в октябре 2023 года. В ходе полномасштабной военной кампании регион оказался разрушен, при этом ударам подверглись гражданские объекты, включая больницы, школы и жилые дома. По утверждению органов здравоохранения Газы, число погибших превысило 70 тысяч человек.

На «Евровидении-2025» Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение исламистов. Во время выступления артистки в финале конкурса в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.

Победитель «Евровидения-2025» Йоханнес Питч (JJ) потребовал исключить Израиль из песенного конкурса. Представляющий Австрию музыкант заявил, что разочарован участием Израиля и хотел бы, чтобы в следующем году конкурс в Вене прошел без представителей этой страны.

В 2024 году участника «Евровидения» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали после жалобы, которая была подана участницей съемочной группы после его выступления в полуфинале конкурса. В СМИ начала распространяться информация о том, что Кляйн мог конфликтовать с делегацией Израиля. Выяснилось, что в ходе пресс-конференции стран-участниц Кляйн вмешался в интервью представительницы Израиля Эден Голан. Журналист задал ей вопрос, думала ли она, что подвергает риску других участников и публику. Голан замешкалась, и продюсер конкурса отметил, что исполнительница имеет право не отвечать на все вопросы прессы. Тогда вмешался Кляйн и спросил: «А почему нет?» В итоге представительнице Израиля пришлось дать ответ.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из Израиля не должна была принимать участие в конкурсе «Евровидение». Он отметил, что организаторы допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала специальной военной операции (СВО), но позволив выступить участнице из Израиля.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года. Тогдашний организатор конкурса Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из списка участников «далось руководству EBU непросто», но запрет участия российских конкурсантов «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».