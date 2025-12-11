Популярный фрукт оказался помощником в снижении холестерина

CRFSN: Авокадо cнижает общий уровень холестерина

Авокадо может снижать уровень «плохого» холестерина — к такому выводу пришли ученые, опубликовавшие метаанализ клинических испытаний в Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN). Анализ десятков рандомизированных исследований показал: регулярное употребление авокадо приводит к статистически значимому снижению общего холестерина и LDL.

Авторы проанализировали данные взрослых участников, которые включали авокадо в рацион в разных количествах. Оказалось, что даже умеренное потребление плода снижает общий холестерин почти на 7 мг/дл и «плохой» LDL — более чем на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. Эффект усиливался при дозах более 250 г в день и при длительном употреблении — свыше 23 недель.

Отдельно исследователи обнаружили, что порции в диапазоне 140–235 г авокадо на протяжении 5–9 недель также связаны со снижением триглицеридов.

По словам авторов, авокадо — один из немногих натуральных продуктов, демонстрирующих дозозависимое улучшение липидного профиля, однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что употребление авокадо во время беременности может снизить риск пищевой аллергии у ребенка.