Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

«ВХ»: После взятия Северска ВС России могут направить силы в сторону Славянска

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут направить силы в сторону Славянска и Краматорска после взятия Северска. Об этом пишет Telegram-канал «Военная Хроника» («ВХ»).

«Оперативная ситуация после взятия Северска складывается так, что у РФ в ближайшее время освобождаются существенные силы, которые можно направить на дальнейшее продвижение в сторону Славянска и Краматорска», — пишет канал.

Отмечается, что агломерацию можно обойти и отрезать от снабжения, чем заходить сразу напрямую, а потому главным направлением удара может стать район между Днепропетровской и Запорожской областями.

Ранее стало известно, что бойцы 6-й казачьей бригады подняли флаг в Северске в Донецкой народной республике. По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», «город действительно почти зачищен, остается пара кварталов».