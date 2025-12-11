Путин поговорил с Мадуро

Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудили вопрос дальнейшего развития российско-венесуэльских отношений в рамках вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Президент России также подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах», — сказано в публикации.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году товарооборот России и Венесуэлы может вырасти до 400 миллионов долларов. По его словам, такие цели поставлены в Плане-2030, успешная реализация которого позволит Венесуэле стать одним из десяти ключевых торговых партнеров России в латиноамериканском регионе.

Он напомнил, что в 2025 году венесуэльский импорт в Россию вырос в три раза. В настоящее время Москва заинтересована в том, чтобы Каракас нарастил поставки какао, кофе и морепродуктов. В то же время больше 65 российских предприятий готовы поставлять в Венесуэлу высококачественную продукцию российского агропромышленного комплекса.