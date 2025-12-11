Путин после совещания по СВО захотел отдельно поговорить с Герасимовым

Президент России Владимир Путин после совещания по специальной военной операции (СВО) захотел отдельно поговорить с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Трансляция совещания главы государства доступна на Rutube-канале Кремля.

«Валерий Васильевич, мы с вами еще свяжемся и переговорим», — сказал глава государства, обращаясь к Герасимову.

Участники совещания присутствовали на мероприятии по видеосвязи. Президент объяснил, что все находятся на своих местах.

Во время совещания Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Глава государства также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.