16:40, 11 декабря 2025Россия

Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, совещание акцентировалось на обстановке на севере Донецкой народной республики, который находится в ответственности Южной группировки войск. В ходе обсуждения Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях зоны боевых действий.

В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и командующий группировкой «Юг» Сергей Медведев. «Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов», — рассказал Песков.

Ранее Путин заверил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Он также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

