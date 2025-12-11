Районные больницы Кабардино-Балкарии оснастили восьмью современными маммографами

Районные больницы Кабардино-Балкарии оснастили современными маммографами. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в 2025 году в поликлинические отделения центральных районных больниц республики установили восемь цифровых маммографов. Отмечается, что оснащение госпиталей происходит по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Современное оборудование позволяет диагностировать рак молочной железы с минимальной лучевой нагрузкой и обеспечивает более четкие и детализированные изображения, чем традиционные рентгеновские аппараты. Обследование назначают женщинам старше сорока лет в рамках профилактических осмотров.

В декабре в российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом.