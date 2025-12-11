Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:17, 11 декабря 2025Культура

Редкая техника пения стала культурным наследием ЮНЕСКО

Швейцарскую технику пения йодль включили в список культурного наследия ЮНЕСКО
Андрей Шеньшаков

Фото: Swen Pförtner / picture alliance via Getty Images

Швейцарская техника пения йодль включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Федеральное ведомство культуры Швейцарии.

Известно, что власти Швейцарии подали заявку еще в 2024 году. В стране насчитывается 780 клубов йодлеров, в которых участвует больше 12 тысяч человек. Также этот вид пения популярен в горных регионах Австрии и на юге Германии.

В июле стало известно, что президент США Дональд Трамп выводит страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В 2022 году сообщалось, что организация отвергла любую возможность исключения России из состава своих членов. По словам руководителей ЮНЕСКО, РФ будет находиться в ней, пока является членом ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе узнали об исключении из мирного плана США требования к России. Оно касается отвода войск

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России назвали место запуска дронов ВСУ на Москву

    В бывшей республике СССР запретили покупать алкоголь и табак за наличные

    Коломойский заявил об украинском следе в покушении на Миндича

    Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

    Банк Турции решил понизить ключевую ставку

    Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

    Во всех PlayStation 5 нашли критическую проблему

    На Западе высказались о поддержке Украины словами «нам стало страшно, а потом мы устали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok