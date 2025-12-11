Швейцарскую технику пения йодль включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Швейцарская техника пения йодль включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Федеральное ведомство культуры Швейцарии.

Известно, что власти Швейцарии подали заявку еще в 2024 году. В стране насчитывается 780 клубов йодлеров, в которых участвует больше 12 тысяч человек. Также этот вид пения популярен в горных регионах Австрии и на юге Германии.

В июле стало известно, что президент США Дональд Трамп выводит страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В 2022 году сообщалось, что организация отвергла любую возможность исключения России из состава своих членов. По словам руководителей ЮНЕСКО, РФ будет находиться в ней, пока является членом ООН.