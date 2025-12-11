Редкое «птичье яйцо» расцвело в Москве

В Москве расцвела редкая орхидея «птичья яйцо»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» представили редкую орхидею Масдеваллию «птичье яйцо» (Masdevallia ova-avis). Об этом сообщила пресс-служба сада на сайте.

Орхидея расцвела 9 декабря в Пальмовой оранжерее, посетители могут увидеть растение в стеклянной витрине. Его цветок отличается овальной формой, из-за которой «птичье яйцо» выделяется среди других представителей своего вида и считается коллекционной редкостью.

Масдеваллия «птичье яйцо» родом из эквадорских провинций Пичинча и Асуай. В естественной среде она встречается на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2,5 тысячи метров. Орхидея способна переносить ночные температуры около 10 градусов по Цельсию и дневные до 24 градусов круглый год.

Ранее сообщалось, что в Тисо-самшитовой роще Сочи зацвел редкий цветок домамонтовой эпохи — занесенный в Красную книгу зимовник.