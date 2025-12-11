Реклама

10:43, 11 декабря 2025Экономика

Россия стала третьей страной «Большой двадцатки» по уровню профицита внешней торговли

РФ стала третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Россия стала третьей страной «Большой двадцатки» по уровню профицита внешней торговли. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, с января по сентябрь текущего года больше всех чистых доходов от торговли с зарубежными странами получил Китай. Они составили 874,76 миллиардов долларов. Вторую позицию заняла Германия, она получила 169,4 миллиарда долларов. Россия стала третьей по уровню профицита внешней торговли — 101,7 миллиарда долларов.

Также известно, что за указанный период Саудовская Аравия экспортировала товаров больше, чем импортировала, на 43 миллиарда долларов. Кроме того, торговый профицит Индонезии за первые три квартала составил 33,5 миллиарда долларов, а у Южной Африки — 7 миллиардов долларов.

Ранее правительство отказалось ужесточить условия импорта в РФ пальмового масла, указав, что действующее законодательство уже достаточным образом регулирует производство, перевозку, хранение и использование продукта.

